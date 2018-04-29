” العمل ” ترفع نظام تحديد ساعات العمل بالمحال التجارية للجهات العليا

علي القحطاني(صدى):

رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية إلى الجهات العليا، وذلك لإقراره أو إعادة دراسته من جديد.

جاء ذلك وفقًا لما أكده المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل، الذي أشار إلى أن الوزارة قد رفعت للجهات العليا توصيات حوار حول تحديد ساعات العمل، تم مع نخب المجتمع في عدد من مناطق المملكة.

في حين أشار ” أبا الخيل ” ، إلى أن الجهات الرسمية طلبت المزيد من الدراسة لهذا الملف، الأمر الذي قامت به الوزارة، ثم أعادت رفعه مرة أخرى إلى الجهات العليا، مؤكدًا أن الوزارة تؤيد وبشدة تحديد ساعات العمل في المحال التجارية.

وأوضح المتحدث باسم ” العمل والتنمية ” ، أن النظام المقترح قد حدد ساعات العمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا، لافتًا إلى أنه لا يستثني من ذلك غير نشاطات محدودة مثل: ” الصيدليات والمنطقة المركزية حول الحرمين الشريفين ” .