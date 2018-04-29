وصفات طبيعية وسهلة لإيقاف تساقط شعرك

متابعات(صدى):

عرضت خبيرة تجميل وموضة عن العديد من الطرق لحثّ الشعر على النمو بشكل أسرع، و زيادة تألّقه ولمعانه بطرق طبيعية دون استخدام المواد الكيماوية .

ومن هذه الطرق والوصفات :

– التدليك ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ليحافظ على بصيلات الشعر نشطة، لذلك قومي بتدليك فروة رأسكِ يومياً باليد لبضع دقائق، وعزّزي التدليك باستخدام بضع قطرات من زيت اللافندر العطري أو زيت اللوز، أو زيت السمسم.

– افركي شعرك برانجولي الحناء

وهو مسحوق أخضر بنسيج مشابه لبودرة التالك، يعمل على ختم بشرة الشعر ممّا يقوي جذع الشعرة من جذورها.

– افركي شعرك بالشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، تعملُ على إيقاف تساقط الشعر وتساعدُ على نموّه، خمّري كيسين صغيرين من الشاي الأخضر في كوبٍ من الماء، ودعي الماء يبرد قليلاً، ثمّ ضعيه على رأسك لمدة ساعة واحدة، واشطفيه بالماء بعدها.

– اغلي البطاطا وإكليل الجبل

قومي بغلي حبات من البطاطا في الماء مع كمية من إكليل الجبل، ثم صفّي السائل واشطفي شعرك به يومياً.

– تناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين

إن تناول اللحوم الخالية من الدهن والسمك، والصويا، أو غيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين، قد يساعد على الحد من تساقط الشعر، وبالإضافة إلى احتوائها على البروتين، تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين على فيتامين B-12 أيضاً.

– تجنّبي تثبيت الشعر المستعار على خصلاتِ شعرك الحقيقي

رغم أنه يبدو حلاً سريعاً وناجعاً في إعطاء الشعر منظراً جميلاً، إلا أنّه يسرّع خسارتك لشعرك بتساقطه نتيجة إضعاف البُصيلات.

– خففي عنك من الضغط والتوتر

في بعض الأحيان يكون القلق والتوتر الناتج عن الضغوطات اليومية هو السبب الأساسيّ لتساقط شعرك.

– مارسي التأمّل، لأنه سيساعدك على تخفيف التوتر ويعيد لكِ توازنكِ الهرموني، كما أن للتأمل فوائد كثيرة ستُعينكِ في جوانب أخرى من حياتك.

– قومي ببعض التمارين، كالمشي والسباحة أو ركوب الدراجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة يومياً، أو جربي ممارسة نوع من الرياضة مثل التنس، حتى تتمكني من تفريغ شحنة غضبكِ عن طريق ضرب الكرة، بهذه الطريقة سينخفض مستوى التوتر لديكِ.

– الحديث أو الكتابة عما يُخالجكِ من مشاعر وأفكار، تحدثي مع زوجكِ، صديقكِ، أو أحد أفراد أسرتك، أو إلى الطبيب المعالج حول التجارب التي مررتِ بها، وخذي وقتك في التعبير عن مشاعرك، مما سيخفف عنكِ التوتر ويعيد لك توازنك العاطفي.