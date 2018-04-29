على رأسهم امرأة.. ” أرامكو ” تعين 3 أعضاء جدد بمجلس الإدارة

عادل الحربي(صدى):

عينت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة، ليزداد عدد أعضاء مجلس إدارة أرامكو إلى 9 أعضاء.

واشملت الأسماء الثلاثة الجدد على تعيين امرأة في منصب تنفيدي وهي ” لين لافرتي إلسنهانز ” رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو، بالإضافة إلى وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

وأوضحت الشركة أنه من المقرر أن ينضم الأعضاء الجدد الثلاثة إلى ستة أعضاء عائدين من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة أرامكو وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة.

يُذكر أن ” لافيرتي ” تعرف بالمرأة الحديدية، حيث تمتلك سجلًا مشرفًا من الأعمال الضخمة، ويأتي الأبرز بينهم توليها منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة تكرير النفط الأميركية سونوكو خلال الفترة من عام 2008 حتى 2012.

كما تم اختيارها من قبل مجلة فوربس الأميركية العملاقة في قائمة النساء الأقوى على مستوى العالم في عام 2008، وذلك بعد أن توليها مهام شركة التكرير الأميركية عام 2008، وتولت مهام نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي في شركة رويال داتش شيل البريطانية العملاقة.