رئيس نادي روما يستشيط غضبا من عنف الجماهير

ماجد محمد(صدى):

غضب رئيس نادي روما الإيطالي جيمس بالوتا، بسبب العنف الذي ارتكبه المشجعون قبل إنطلاق مباراة الفريق الإيطالي ونادي ليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول، والتي تلّقى بها فريقه الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا.

وأصيب جرّاء تلك الأفعال العنيفة رجل أيرلندي من مشجعي ليفربول اسمه شون كوكس ويبلغ عمره 53 عامًا، بإصابة خطيرة في الرأس؛ حيث تم نقله إثرها إلى المستشفى.

وقال ” بالوتا ” مصرّحًا: ” ما يحدث الآن لشون كوكس في ليفربول حياة أو موت وهذا يؤثر على عائلته.. لا أريد الحديث بأي شكل عن نتيجة المباراة. ” ، مضيفًا: ” الاعتداء على كوكس من الغباء المثير للاشمئزاز وكل دعواتي له ولعائلته.. 99.9% من مشجعي روما رائعون. ”