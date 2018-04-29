بالفيديو.. ” الجبير ” يعلن تأييد الرياض لسياسة ترامب تجاه إيران

حمود العنزي(صدى):

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، تأييد الرياض لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي.

وأوضح ” الجبير ” خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن المباحثات مع بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة والوضع في سوريا واليمن، قائلًا ” الاجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي كانت بناءة “.

كما أكد خلال المؤتمر أنه يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى دون تراجع.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وصل إلى الرياض، أمس السبت، في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط التي تستغرق 3 أيام، على أن يتجه إلى زيارة كلًا من القدس والعاصمة الأردنية عمان ” بعد محطته بالرياض.

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