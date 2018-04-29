إزالة 70 طن من النفايات الصلبة خلال أسبوع بالرياض

سعيد العجل(صدى):

واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، حملتها لإزالة التلوث البصري من المدينة، حيث أزالت ٧٠٣١٨ طن من النفايات الصلبة خلال أسبوع.

حيث أزالت الأمانة ١٩٢٣٧ ملصق مخالف، وعدد ١٠٥٥ لوحة إعلانية، في حين قامت بكنس آلي بطول ٣٩٧٠٠ كم، فضلًا عن غسيل الأرصفة بطول ٤٠٨٤٥ كم.

كما قامت الأمانة بالتقاط ١٨٢٧ طن من النفايات المبعثرة، فيما تم نقل ٣٤٠٤١ متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة لمعالجة وضع ١٣١٦٢ حاوية وبرميل.

ومن جانبها، أهابت أمانة الرياض بالمواطنين والمقيمين التعاون معها، بالحفاظ على نظافة المدينة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.