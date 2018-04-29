” الخدمة المدنية ” تدعو 99 مواطنا ومواطنة من المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال البيانات

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، 99 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم استقبال المتقدمين والمتقدمات اعتبارًا من غد الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/8/1439هـ، وذلك في أي من فروع الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما أشارت إلى أنه يجب على المقديمين والمتقدمات اصحطاب الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها .

– الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– صوره شمسية.

وأكدت أنه في حالة عدم الحضور لاستكمال الإجراءات خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف، لافته إلى أنه للإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من الرابط التالي:

أسماء المرشحين

أسماء المرشحات