بالفيديو.. قارب نزهة بحرية يتعرض للغرق.. وطاقم ” فرسان ” يتوقف لإنقاذه
أظهر مقطع فيديو تعرض ركاب أحد القوارب الخاصة بالنزهة البحرية، اليوم الأحد، للغرق على شواطئ جزيرة دراكه بمنطقة جازان.
وأوضح الفيديو توجه طاقم عبّارة ” فرسان ” إلى إيقاف سير العبّارة على الفور لإنقاذ الركاب العالقون بعرض البحر وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي والله كلموني العيال أمس
كنت متجه لهم فحرس الحدود
وقالولي حن فمهمه فحدى الجزر
بس ماحبيت أنشد
عمومآ
جهز القهوة والهشى يبوعبدالله أنت والشباب
جايكم اليلة🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدي العشى😋
ماجد[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين
😱😱😱