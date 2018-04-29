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بالفيديو.. قارب نزهة بحرية يتعرض للغرق.. وطاقم ” فرسان ” يتوقف لإنقاذه

بالفيديو.. قارب نزهة بحرية يتعرض للغرق.. وطاقم ” فرسان ” يتوقف لإنقاذه
تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تعرض ركاب أحد القوارب الخاصة بالنزهة البحرية، اليوم الأحد، للغرق على شواطئ جزيرة دراكه بمنطقة جازان.

وأوضح الفيديو توجه طاقم عبّارة ” فرسان ” إلى إيقاف سير العبّارة على الفور لإنقاذ الركاب العالقون بعرض البحر وتقديم المساعدات اللازمة لهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 2 ساعتين

إي والله كلموني العيال أمس
كنت متجه لهم فحرس الحدود
وقالولي حن فمهمه فحدى الجزر
بس ماحبيت أنشد
عمومآ
جهز القهوة والهشى يبوعبدالله أنت والشباب
جايكم اليلة🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين

😱😱😱

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