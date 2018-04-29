بالفيديو.. قارب نزهة بحرية يتعرض للغرق.. وطاقم ” فرسان ” يتوقف لإنقاذه

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تعرض ركاب أحد القوارب الخاصة بالنزهة البحرية، اليوم الأحد، للغرق على شواطئ جزيرة دراكه بمنطقة جازان.

وأوضح الفيديو توجه طاقم عبّارة ” فرسان ” إلى إيقاف سير العبّارة على الفور لإنقاذ الركاب العالقون بعرض البحر وتقديم المساعدات اللازمة لهم.