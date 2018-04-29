نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة، مع تكون سحب رعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق: ” الجوف، الحدود الشمالية، نجران، جازان ” .

فيما أشارت توقعات الأرصاد، إلى كتلة هوائية معتدلة الحرارة تؤثر على مناطق: ” الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 34 – 17 .. سحب رعدية.

– مكة المكرمة: 38 – 22 .. صحو.

– جدة: 34 – 22 .. صحو.

– المدينة المنورة: 33 – 20 .. غائم جزئي.

– شرورة: 42 – 28 .. أمطار رعدية.

– نجران: 35 – 23 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 29 – 15 .. غائم جزئي.

– القنفذة: 35 – 28 .. أتربة مثارة.

– أبها: 28 – 15 .. غائم جزئي.

– بيشة: 35 – 19 .. غائم جزئي.

– جازان: 36 – 30 .. أمطار رعدية.

– طريف: 25 – 12 .. سحب رعدية.

– عرعر: 27 – 13 .. أمطار رعدية.

– القريات: 26 – 12 .. أمطار رعدية.

– رفحا: 30 – 17 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 30 – 14 .. أمطار رعدية.

– حائل: 28 – 14 .. أتربة مثارة.

– سكاكا: 26 – 13 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 35 – 25 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 31 – 17 .. مشمس.

– الأحساء: 36 – 24 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 32 – 16 .. أتربة مثارة.

– وادي الدواسر: 36 – 25 .. أتربة مثارة.

– العلا: 32 – 12 .. عوالق ترابية.

– ينبع: 35 – 20 .. أتربة مثارة.

– الطائف: 31 – 17 .. غائم جزئي.

– الوجه: 31 – 20 .. غائم جزئي.