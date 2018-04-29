لليوم الثالث.. قطر تنتفض بمظاهرات ضد ” الحمدين ” .. والجزيرة تتلاعب وتكتم

طلال الضوي(صدى):

يواصل الشعب القطري انتفاضته ضد تنظيم الحمدين الإرهابي، لليوم الثالث على التوالي، بعدما قرر الخروج من ثوب الصمت وخرج إلى شوارع الدوحة يوم الجمعة الماضية.

وتصدر وسم ” #مظاهرات في قطر ضد الحمدين ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في التريند القطري والعربي لليوم الثالث، ما يؤكد صمود الشعب القطري على قرارها ووقوفه في وجه إرهاب الحمدين.

وفي ظل المظاهرات التي تشهدها شوارع قطر، يتلقى تنظيم الحمدين ضربات موجعة متتالية، حيث تنهال عليه اعترافات وزراء سابقين في حكومته ومصادر خارجية مواصلين كشف فساد الدوحة وإرهابها اللامتناهي.

حيث كشفت مصادر أكبر عملية لنهب أموال القطريين وتهريبها للخارج عبر صندوق قطر للتنمية وشركة وهمية في الجزر العذاراء؛ خشية من انتفاضة شعبية، كما كشف جوزيف بلاتر فضيحة قطر في كأس العالم 2022، مؤكدًا أنها حصلت على تنظيم البطولة بفضل تدخلات قادها نيكولا ساركوزي.

وبالرغم من كثرة فضائح قطر وما تشهده شوارعها من انتفاضة شعبية، إلا أن ذراعها الأيمن قناة الجزيرة الإرهابية ما زالت تخفي ما يحدث كأن شيء لم يكن، وتصب كافة اهتمامها على أخبار الدول الأخرى، ففي الوقت الذي يطالب الشعب القطري برحيل تنظيم الإرهاب تتناول الجزيرة خبر بعنوان ” أزمة بين محمد صلاح والاتحاد المصري بسبب الاستخدام العشوائي لصوره في الإعلانات “.

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