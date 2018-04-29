لليوم الثالث.. قطر تنتفض بمظاهرات ضد ” الحمدين ” .. والجزيرة تتلاعب وتكتم
يواصل الشعب القطري انتفاضته ضد تنظيم الحمدين الإرهابي، لليوم الثالث على التوالي، بعدما قرر الخروج من ثوب الصمت وخرج إلى شوارع الدوحة يوم الجمعة الماضية.
وتصدر وسم ” #مظاهرات في قطر ضد الحمدين ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في التريند القطري والعربي لليوم الثالث، ما يؤكد صمود الشعب القطري على قرارها ووقوفه في وجه إرهاب الحمدين.
وفي ظل المظاهرات التي تشهدها شوارع قطر، يتلقى تنظيم الحمدين ضربات موجعة متتالية، حيث تنهال عليه اعترافات وزراء سابقين في حكومته ومصادر خارجية مواصلين كشف فساد الدوحة وإرهابها اللامتناهي.
حيث كشفت مصادر أكبر عملية لنهب أموال القطريين وتهريبها للخارج عبر صندوق قطر للتنمية وشركة وهمية في الجزر العذاراء؛ خشية من انتفاضة شعبية، كما كشف جوزيف بلاتر فضيحة قطر في كأس العالم 2022، مؤكدًا أنها حصلت على تنظيم البطولة بفضل تدخلات قادها نيكولا ساركوزي.
وبالرغم من كثرة فضائح قطر وما تشهده شوارعها من انتفاضة شعبية، إلا أن ذراعها الأيمن قناة الجزيرة الإرهابية ما زالت تخفي ما يحدث كأن شيء لم يكن، وتصب كافة اهتمامها على أخبار الدول الأخرى، ففي الوقت الذي يطالب الشعب القطري برحيل تنظيم الإرهاب تتناول الجزيرة خبر بعنوان ” أزمة بين محمد صلاح والاتحاد المصري بسبب الاستخدام العشوائي لصوره في الإعلانات “.
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سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46377 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل ..
ماجد[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 2 ساعتين
النهاية تقترب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16718 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد ان القطريين لا يستطيعون التنفس
كل واحد منهم خايف على وضيفته لان 90% منهم مجنسون
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3438 ] نشر منذ 2 ساعتين
من ضربته ايديه ماحد يبكي عليه-ياتميم ارجع لعقلك ولا ارحل قبل تصبح قطر مثل سوريا-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال يا صدى
هل الجزيرة تعرف معنى المهنية حتى نستغرب تكتمها وصمتها؟؟؟
ماهي إلا بوق ينفخ لإذكاء نار الحرب والدمار في المنطقة العربية عليهم من الله ما يستحقون
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر والجزيرة
يدعون ويتشدقون بالديمقراطية
كذبا وزورا هذه نتائج دعمهم الارهاب
وتدخلهم السافر في الشؤون الداخلية للغير
وخاصة دول الخليج العربي وع رأسهم السعودية ومصر حرسها الله
وما خراب الربيع العربي عنا ببعيد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 1 ساعة
أحيي الشجعااااان👏👏👏
لا لنظام الحمدين
لا للكنائس
لا للخونه
للأمام ياشعب قطر👍👍👍
zezu[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب معلوماتي البسيطة 65% الموضوع منتهي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10010 ] نشر منذ 1 ساعة
سيأتي يوم التحرر من حكومة الحمارين
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الامام يا شعب قطر
حماد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 29 دقيقة
ابتدا الربيع القطري سبحان الله لايحيق المكر السيء إلا باهله تآمرو مع القذافي على السعوديه ذهب القذافي والان الربيع القطري
انا انا[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 دقائق
مظاهرة لطرد الامريكان ماهي ضد الحمديين
هذا المكتوب باللوحة
الشعب يريد طرد الامريكان
والا انا غلطان يالربع الله لايردهم