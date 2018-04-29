الفلبين تعلن الحظر الدائم على إرسال عمالتها للكويت

مانيلا(صدى):

تصاعدت الأزمة بين الفلبين والكويت وتوترت الأجواء، وذلك عقب واقعة مقتل عاملة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها داخل ثلاجة، بالإضافة إلى أن السلطات الكويتية اكتشفت وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم.

وكشف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبين للعمل في الكويت أصبح دائمًا، وذلك بعدما طردت الكويت سفير الفلبين من بلادها واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه في البلاد.

وفي السياق نفسه، قال ” دوتيرتي ” أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، واصفًا بكين التي تحسنت علاقات بلاده معها بـ ” الصديق الحقيقي ” .