الفلبين تعلن الحظر الدائم على إرسال عمالتها للكويت
تصاعدت الأزمة بين الفلبين والكويت وتوترت الأجواء، وذلك عقب واقعة مقتل عاملة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها داخل ثلاجة، بالإضافة إلى أن السلطات الكويتية اكتشفت وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم.
وكشف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبين للعمل في الكويت أصبح دائمًا، وذلك بعدما طردت الكويت سفير الفلبين من بلادها واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه في البلاد.
وفي السياق نفسه، قال ” دوتيرتي ” أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، واصفًا بكين التي تحسنت علاقات بلاده معها بـ ” الصديق الحقيقي ” .
خديجه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 10 دقائق
نيبال ، لاووس ، فيتنام …
بلاد عمالتها جميلة ومهذبة ، وإندونيسيا
تغني عن الفلبن وقفوا بس سنتين وشوفوا شلون يترجون نرجع عمالتهم…
طلال[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 8 دقائق
•دخلوا الكويت بالخش والدس
•حاملين جوازاتهم الدبلوماسية
•لم يتم إبلاغ الخارجية بوجودهم
•مسلّحين ومدربين على الاشتباك
•قاموا بتهريب العاملات من منازل كفلائهم
• غادروا الكويت بسهولة وكأننا في عزبة! ..
فمن المسؤول عن هذه المهزلة؟
وهذا الإنتهاك الصارخ للكويت وسيادتها؟!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 6 دقائق
استفزاز متعمد من قبل الفلبين وتصعيد مفتعل كأن معاناة العمالة الفليبينة ظاهرة مؤلمة في الكويت. أتحدى أن يقوم الرئيس الفلبيني بخطوات مماثلة في دول الخليج الأخرى. يبدو ان هذه التحركات المشبوهة ضد الكويت بايعاز واضح من أطراف دولية.