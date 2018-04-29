المركز الوطني للنخيل والتمور يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم

علي القحطاني(صدى):

وقّع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة التعليم مذكرة تفاهم ، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للتمور الذي عقد مؤخرا بالرياض .

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن فهد النويران أن الاتفاقية تعتبر أولى الشراكات الاستراتيجية التي تخدم المنتج المحلي في المدارس السعودية لجميع المراحل التعليمية وذلك للتوسع في استخدام التمور في الانتاج الغذائي من خلال إدخال التمور ومنتجاتها ذات الجودة العالية ضمن الوجبة المدرسية وتحسين استهلاك التمور محلياً .

واعرب النويران عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الموافقة على إقامة هذا المؤتمر العالمي للتمور الذي يعد أول مؤتمر عالمي يهتم بقطاع النخيل والتمور يُقام بالمملكة العربية السعودية، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على افتتاحه المؤتمر وتدشين فعالياته, ولكل من أسهم وشارك في إنجاح المؤتمر .