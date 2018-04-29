” الحرس الوطني ” تفتح باب التقديم على وظائف بند الأجور والمستخدمين

عبدالله الدوسري(صدى):

فتحت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في كلًا من جدة والمدينة المنورة، على أن يستمر التقديم لمدة 5 أيام.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية على المتقدم للوظيفة ” حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يتجاوز 40 سنة وقت التقدم بالطلب، و أن لا يكون محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية “، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشروط.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة أو أكثر من طلب توظيف، لافته إلى أنه سيتم إغلاق التسجيل بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17\8\1439هـ.

وللإطلاع على الوظائف المعلن عنها والشروط كاملة والتقديم من خلال الرابط التاليهنا