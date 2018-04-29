ربع مليون ريال دون مصدر تطيح بمقيم عربي في المويه
عثرت شرطة المويه على مقيم عربي وبحوزته ربع مليون ريال، كان يخفيها داخل مركبته.
وبالتحقيق لم يستطع المقيم أن يثبت ما هو مصدر هذا المبلغ الضخم الذي كان بحوزته؛ وتواصل الشرطة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المواطن.
وكانت الشرطة أوقفت المقيم على طريق المويه؛ حيث استوقفته إحدى دوريات قوات أمن الطرق الخاصة بمكة المكرمة، وعند تفتيش المركبة عُثر على المبلغ في ” كيس نايلون” خلف مقعد المرافق؛ دون أن يكون هناك إثبات لمصدرها.
عاطفها وماغطها[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 46 دقيقة
مقيم عربي التستر دائما موجود في كل خبر نعرف الجنسيه أكيد ماعاد تنطلي على القارئ أكيد ابو يمن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29097 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا مره جريء
قسم باالله
ماأقدر أشيل أكثر من الف ريال فمحفظتي
من باب الأحتياط
أما سفر حق بنزين ومصاريف خط
ربع مليون يامفتري
لا وخايفين عليك
حتى جنسيتك ماصرحوا بها🤔