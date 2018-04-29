ربع مليون ريال دون مصدر تطيح بمقيم عربي في المويه

نايف السالم(صدى):

عثرت شرطة المويه على مقيم عربي وبحوزته ربع مليون ريال، كان يخفيها داخل مركبته.

وبالتحقيق لم يستطع المقيم أن يثبت ما هو مصدر هذا المبلغ الضخم الذي كان بحوزته؛ وتواصل الشرطة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المواطن.

وكانت الشرطة أوقفت المقيم على طريق المويه؛ حيث استوقفته إحدى دوريات قوات أمن الطرق الخاصة بمكة المكرمة، وعند تفتيش المركبة عُثر على المبلغ في ” كيس نايلون” خلف مقعد المرافق؛ دون أن يكون هناك إثبات لمصدرها.