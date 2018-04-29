” العمل ” تضبط 2000 مخالفة لقرار التوطين بقطاع الفنادق والوحدات السكنية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، عن ضبط ألفي مخالفة لقرار توطين قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.

جاء ذلك خلال 12 ألف زيارة ميدانية، نفذتها الوزارة بمختلف المناطق في المملكة، وذلك وفقًا لما ذكرته ” العمل والتنمية ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .