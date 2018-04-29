” العمل ” تضبط 2000 مخالفة لقرار التوطين بقطاع الفنادق والوحدات السكنية
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، عن ضبط ألفي مخالفة لقرار توطين قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
جاء ذلك خلال 12 ألف زيارة ميدانية، نفذتها الوزارة بمختلف المناطق في المملكة، وذلك وفقًا لما ذكرته ” العمل والتنمية ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 26 دقيقة
قال الفضيل بن عياض رحمه الله:
إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن
صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا،
ولم يكن خالصا ، لم يقبل حتى
يكون خالصا وصوابا ؛
والخالص إذا كان لله عز وجل
والصواب إذا كان على السنة.