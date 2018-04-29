الأرصاد تصدر تنبيهات لـ 5 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقتي ” الرياض والشرقية ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقتي: ” الرياض والشرقية ” ، من الساعة 9:00 من من اليوم الأحد، وتنتهي الساعة 19:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، ثلاث تنبيهات أخرى لثلاث مناطق، هي: ” عسير، ونجران، وجازان ” ، يحذر من سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة على تلك المناطق، ستكون من الساعة 12:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.