بالفيديو.. مصادرة خضراوات ورقية ملوثة بـ ” الأيكولاي ” في خميس مشيط

أبها(صدى):

تمكنت لجنة المزروعات الورقية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، اليوم الأحد، من ضبط خضراوات ورقية ملوثة ببكتيريا الأيكولاي ” الايشر يشيا كولاي ” ” آي كولاي ” ، وذلك أثناء دورتها التفتيشية على أحد المراكز الكبرى التموينية الشهيرة على مستوى المنطقة.

وفي نفس الجانب، قال المشرف على اللجنة، الأستاذ ياسر آل دعرم، أن اللجنة قامت بحصر تلك الخضراوات الورقية التي بالسوق وإتلافها بعد التأكد مختبريًا أنها غير صالحة للاستخدام البشري.

وأكد ” آل دعرم ” أن اللجنة لا زالت تقوم بعملها لمعاينة تلك المزرعة وغيرها من المزارع نظرًا للحالة الموسمية لحصاد مثل هذه المزروعات التي تزرع كالبقدونس والجرجير والبصل والخس الملوثة التي يتم ريها بمياه غير صحية.