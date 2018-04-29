جمعية الزهايمر تدشن حملة الأوقاف في جمعيتها العمومية

سعيد العجل(صدى):

تعقد الجمعية العمومية لجمعية ألزهايمر الخيرية اجتماع عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل 16 شعبان 1439هـ ، الموافق 2 مايو 2018م بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية، وحضور ودعم كريمين من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود العضو الشرفي للجمعية كما سيتم فيه استعراض لأهم محطات مسيرة الجمعية خلال العام المنصرم، بمشاركة أعضاء الجمعية الذين يزيد عددهم عن 350 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع.

كما سيتم في الاجتماع مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام المالي 2017م، ومناقشة برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للعام المالي الجاري، إضافة إلى مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، كما سيشهد الاجتماع تكريم شخصيات وشركات ومؤسسات بادرت بدعم الجمعية خلال العام الماضي، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في إطار برنامج الشراكات الإستراتيجية الذي تتبناه الجمعية.

كما ستعرض الجمعية إنجازاتها التي تعد ثمرة للرعايات الكريمة، ثم دعم ومساندة أعضاء الجمعية وجهود المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمعية وتطلعاتها، مشيرة إلى أنّ الجمعية تبذل جهوداً مضاعفة لإيصال خدماتها للمستفيدين منها في كافة مناطق المملكة، من خلال رفع كفاءة وقدرات كوادرها، وبلورة وتطوير برامجها وتحديثها بصفة مستمرة بما يتواكب مع التقدم العلمي والتقني، وزيادة المشمولين بخدماتها “.

وقطعت الجمعية شوطاً كبيراً في مسارات ” وقف الوالدين ” وشرعت في إنشاء مشروعها الوقفي الثاني، بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة وثابتة للجمعية من هذه الأوقاف، حيث تم تتويج هذه الجهود المبذولة في الأوقاف بحصول الجمعية على “جائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي” (فرع مبادرات دعم وتشجيع الوقف الإسلامي).

كما تعد منظومة الخدمات والمشروعات التي تتبناها الجمعية، نقلة حضارية في المملكة، وتعكس ما توليه الدولة من اهتمام لمشروعات العمل الخيري بصفة عامة، والجمعية على وجه الخصوص، وتجسد تقدير القيادة الرشيدة للجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة مرضى ألزهايمر وكبار السن، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم ومقدمي الرعاية لهم “.