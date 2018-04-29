بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يستعرضان فلتهما الفاخرة بالإمارات

أماني الغامدي(صدى):

شارك الإعلامي السعودي حمود الفايز جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو وهو يسعرض فلته الفاخرة في راس الخيمة بالإمارات برفقة زوجته الإعلامية رؤى الصبان .

وظهر الفايز ورؤى في الفيديو وهما بالسيارة ذاهبان إلى الفيلا ، ثم قال الفايز ” هاذي فلتنا الجميلة ” ، ثم بدأ يستعرض المسبح والغرف الخاصة بها .

أثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين اشادوا بروعة الفيلا ومكانها الصحراوي المتميز ، فيما أنتقد البعض حديثه في التصوير بأنها فيلتهما ، مؤكدين أن هذا مكان مثل المنتجع في رأس الخيمة .