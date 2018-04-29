بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يستعرضان فلتهما الفاخرة بالإمارات
شارك الإعلامي السعودي حمود الفايز جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو وهو يسعرض فلته الفاخرة في راس الخيمة بالإمارات برفقة زوجته الإعلامية رؤى الصبان .
وظهر الفايز ورؤى في الفيديو وهما بالسيارة ذاهبان إلى الفيلا ، ثم قال الفايز ” هاذي فلتنا الجميلة ” ، ثم بدأ يستعرض المسبح والغرف الخاصة بها .
أثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين اشادوا بروعة الفيلا ومكانها الصحراوي المتميز ، فيما أنتقد البعض حديثه في التصوير بأنها فيلتهما ، مؤكدين أن هذا مكان مثل المنتجع في رأس الخيمة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا معد بعلق
تعبنا من هاالتافه وزوجته😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46377 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليل الليالي من هاالمغثة الجديده ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3438 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه طعجه في الرفرف الأيمن تحتاج سمكره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16718 ] نشر منذ 2 ساعتين
معليش سيبهم يتفشخرون
السعودي[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى الغمازة صناعية
الواقع[ عدد التعليقات: 6107 ] نشر منذ 1 ساعة
هؤلاء مستجدين نعمة جاءتهم النعمة والمال من بعض الشيوخ ورجال الأعمال متأخرا لذلك تجدهم يهايطون ويصور ون ويعرضون موجوداتهم لاكن الحقيقية تبقى هي الحقيقية
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2589 ] نشر منذ 1 ساعة
أماني الغامدي
وجه الله عليك فكينا من رؤى الصبان
والكلب اللي معها
تكفين يابنة غامد
طلبك
والله عايشين في تعقيد وطفش
بس هذه الصورة يبغون يتنفسون شوية
صداوي[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا منتجع وليس فله . مستاجرينها
انسان[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 29 دقيقة
ي بختك ب رؤى الصبان
ناس الله عطاها وناس حرمها الله