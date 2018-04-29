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  3. بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يستعرضان فلتهما الفاخرة بالإمارات

بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يستعرضان فلتهما الفاخرة بالإمارات

بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يستعرضان فلتهما الفاخرة بالإمارات
أماني الغامدي(صدى):

شارك الإعلامي السعودي حمود الفايز جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو وهو يسعرض فلته الفاخرة في راس الخيمة بالإمارات برفقة زوجته الإعلامية رؤى الصبان .

وظهر الفايز ورؤى في الفيديو وهما بالسيارة ذاهبان إلى الفيلا ، ثم قال الفايز ” هاذي فلتنا الجميلة ” ، ثم بدأ يستعرض المسبح والغرف الخاصة بها .

أثار الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين اشادوا بروعة الفيلا ومكانها الصحراوي المتميز ، فيما أنتقد البعض حديثه في التصوير بأنها فيلتهما ، مؤكدين أن هذا مكان مثل المنتجع في رأس الخيمة .

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46377 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياليل الليالي من هاالمغثة الجديده ,,

[ عدد التعليقات: 3438 ] نشر منذ 2 ساعتين

فيه طعجه في الرفرف الأيمن تحتاج سمكره

[ عدد التعليقات: 16718 ] نشر منذ 2 ساعتين

معليش سيبهم يتفشخرون

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة

حتى الغمازة صناعية

[ عدد التعليقات: 6107 ] نشر منذ 1 ساعة

هؤلاء مستجدين نعمة جاءتهم النعمة والمال من بعض الشيوخ ورجال الأعمال متأخرا لذلك تجدهم يهايطون ويصور ون ويعرضون موجوداتهم لاكن الحقيقية تبقى هي الحقيقية

[ عدد التعليقات: 2589 ] نشر منذ 1 ساعة

أماني الغامدي
وجه الله عليك فكينا من رؤى الصبان
والكلب اللي معها
تكفين يابنة غامد
طلبك
والله عايشين في تعقيد وطفش
بس هذه الصورة يبغون يتنفسون شوية

[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 32 دقيقة

هذا منتجع وليس فله . مستاجرينها

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 29 دقيقة

ي بختك ب رؤى الصبان
ناس الله عطاها وناس حرمها الله

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