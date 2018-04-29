المشيطي يكشف عن توجه الوزارة لتحقيق تحول استراتيجي تطويري

سعيد العجل(صدى):

كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن توجه الوزارة الحثيث ضمن مبادراتها وبرامجها الخاصة بتطوير قطاعاتها، لتحقيق تحول استراتيجي تطويري يخدم فروع الوزارة في جميع المناطق، وذلك من خلال المضي قدما والسعى لخلق فرص استثمارية مناسبة بحسب الميز النسبية في كل منطقة وبما يحقق رؤية المملكة‬⁩ 2030.

ونوه المهندس المشيطي بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، للإسهام في تقديم الخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين.

جاء ذلك عقب زيارة معاليه لمنطقة حائل وتدشينه لمبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والعيادة البيطرية بمحافظة بقعاء، بحضور محافظ بقعاء الأستاذ سعد بن مبارك التركي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد الشدوخي، كما قام معالي المهندس المشيطي بجولة تفقدية داخل مرافق المبنى الذي تقدر مساحته ب ١٠٠٠٠ متر مربع وبميزانية تصل ل ١٦ مليون ريال، واستمع لشرح مفصل عن مكونات المبنى والأقسام والإدارات والوحدات التي يضمها المبنى شاهد والضيوف المجسم المخصص لتصميم المبنى.

وقد عبر معالي المهندس المشيطي عن سعادته بما شاهده من عمل دؤوب وحراك لإنجاز العمل، موضحاً بأن المبنى الجديد للفرع سيكون إضافة تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

من جانبه قام معالي المهندس المشيطي يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والميزانية الأستاذ عبدالرحمن الزغيبي، بزيارة لفرع الوزارة بمنطقة حائل، والتقى مدير الفرع المهندس أحمد الشدوخي وموظفي الفرع وأطلع على سير العمل، كما قام بزيارة المعرض الزراعي، وإدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبر التشخيصي البيطري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ومكتب الخدمات الزراعية..والإطلاع على سير عمل نظام سَجّل، كما عقد اجتماعا مع مدراء الفروع والوحدات البيطرية في منطقة حائل، وحثهم على بذل المزيد من التحسين والتطوير.