بالصور.. كلب شجاع يحمي طفلة لمدة 15 ساعة في الغابة

كانبرا(صدى):

أثار كلب ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب أن منحته الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا لقباً شرفياً لحماية طفلة في الغابة .

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة في الثالثة من عمرها مع كلبها في الغابة، وقامت الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا ومجموعة متطوعين بتفتيش المنطقة طوال الليل، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها.

وقالت جدة الفتاة في تصريحات إعلامية ، إنها صعدت أعلى جبل وعندما وصلت إلى القمة جاء الكلب ودلها على مكان الفتاة، ويبدو أنه قضى الليل بجانبها لتدفئتها ولم يتركها أبدا.