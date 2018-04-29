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بالصور.. كلب شجاع يحمي طفلة لمدة 15 ساعة في الغابة

بالصور.. كلب شجاع يحمي طفلة لمدة 15 ساعة في الغابة
كانبرا(صدى):

أثار كلب ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب أن منحته الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا لقباً شرفياً لحماية طفلة في الغابة .

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة في الثالثة من عمرها مع كلبها في الغابة، وقامت الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا ومجموعة متطوعين بتفتيش المنطقة طوال الليل، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها.

وقالت جدة الفتاة في تصريحات إعلامية ، إنها صعدت أعلى جبل وعندما وصلت إلى القمة جاء الكلب ودلها على مكان الفتاة، ويبدو أنه قضى الليل بجانبها لتدفئتها ولم يتركها أبدا.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة

الكلب اجلكم الله
فيه وفاء منقطع النظير
اوفى من بعض البشر
خاصة في هذا الزمن الردي زمن المادة والمصالح الشخصية
الأنانية

[ عدد التعليقات: 4854 ] نشر منذ 7 دقائق

الكلب فيه من الوفاء لاصحابه الشي الكثير

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