بالصور.. كلب شجاع يحمي طفلة لمدة 15 ساعة في الغابة
أثار كلب ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب أن منحته الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا لقباً شرفياً لحماية طفلة في الغابة .
وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة في الثالثة من عمرها مع كلبها في الغابة، وقامت الشرطة المحلية في ولاية كوينلاند بأستراليا ومجموعة متطوعين بتفتيش المنطقة طوال الليل، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها.
وقالت جدة الفتاة في تصريحات إعلامية ، إنها صعدت أعلى جبل وعندما وصلت إلى القمة جاء الكلب ودلها على مكان الفتاة، ويبدو أنه قضى الليل بجانبها لتدفئتها ولم يتركها أبدا.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلب اجلكم الله
فيه وفاء منقطع النظير
اوفى من بعض البشر
خاصة في هذا الزمن الردي زمن المادة والمصالح الشخصية
الأنانية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46365 ] نشر منذ 48 دقيقة
ممتاز ,,,,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29068 ] نشر منذ 37 دقيقة
أنا عندي كلب مرتشي😠
إي واحد يرميله قطعة لحم ولا علبة تونه
يدخل حوشي مايكلمه😡😡😡
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4854 ] نشر منذ 7 دقائق
الكلب فيه من الوفاء لاصحابه الشي الكثير