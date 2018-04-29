مواطنون يتحملون مبالغ مقابل ” الصرف الصحي ” دون وصول الخدمة

حمود العنزي (صدى):

أعرب عدد من المواطنون قاطنو حي الأندلس، عن استياءهم بعد تحميلهم مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل خدمة الصرف الصحي على الرغم من عدم وصول الخدمة، وبمراجعة عدد منهم لفرع المياه طٌلب منهم تعبئة نموذج اعتراض لتعديل الخطأ.

وفي السياق ذاته فوجئ أهالي بمحافظة شقراء من قيام إدارة خدمات المياه بفصل المياه عن عدد من المنازل في حي الباطن، بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق ” صفر ” .

ومن جانبه أوضح متحدث الإدارة أن المشكلة المتعلقة بالصرف الصحي حدثت بسبب تداخل الأحياء المخدومة وأن الحي المذكور تم فرزه، وأن المشكلة الثانية سببها خلل فني طارئ تم علاجه.