مواطنون يتحملون مبالغ مقابل ” الصرف الصحي ” دون وصول الخدمة
أعرب عدد من المواطنون قاطنو حي الأندلس، عن استياءهم بعد تحميلهم مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل خدمة الصرف الصحي على الرغم من عدم وصول الخدمة، وبمراجعة عدد منهم لفرع المياه طٌلب منهم تعبئة نموذج اعتراض لتعديل الخطأ.
وفي السياق ذاته فوجئ أهالي بمحافظة شقراء من قيام إدارة خدمات المياه بفصل المياه عن عدد من المنازل في حي الباطن، بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق ” صفر ” .
ومن جانبه أوضح متحدث الإدارة أن المشكلة المتعلقة بالصرف الصحي حدثت بسبب تداخل الأحياء المخدومة وأن الحي المذكور تم فرزه، وأن المشكلة الثانية سببها خلل فني طارئ تم علاجه.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق ” صفر ” .
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة
دولتنا الرشيدة اعزها الله
تحملت عنا الكثير والكثير
جات ع فاتورة مياهـ
لو سددنا شهر ماهي بخسارة
ع دولتنا الله يعزها ويحرسها
ماجد[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 40 دقيقة
قمة الإهمال والجهل
خديجه[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل يشيلون الواحد فوق طاقته
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههههه هياط