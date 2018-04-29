الأرصاد: كتلة هوائية معتدلة الحرارة على 5 مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، لليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة مع تكون للسحب الرعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق :الجوف ، والحدود الشمالية ، نجران، جازان، فيما تؤثر كتلة هوائية معتدلة الحرارة على مناطق: الجوف ، الحدود الشمالية ،الشرقية ،القصيم ،الرياض.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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