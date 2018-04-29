ألعاب الرعب والتشويق والوصول لحافة الموت في ” القدية “

علي القحطاني (صدى):

كشفت شركة ” سكس فلاقز ” الأمريكية الشهيرة ، أنها بصدد تنفيذ مشروعها الضخم في عاصمة الترفيه بالمملكة ” القدية ” .

وتستهدف ألعاب ” سكس فلاقز ” الشباب بشكل أكبر، خاصة الفئة الباحثة عن الإثارة والتشويق والرعب، إذ يزورها ملايين الشباب سنويا في ولايات أمريكية عدة بحثًا عن التشويق.

وتظهر ” سكس فلاقز” في الاستطلاعات الأمريكية الأكثر تفضيلاً لدى الشباب عن مدينة ديزني لاند،لأن ألعابها تشعرك بالخطر، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق.

يذكر أن السعوديين ينفقون على السياحة الخارجية أرقامًا فلكية، ففي عام 2015 قُدرت بـ84 مليار ريال، في حين ارتفع الإنفاق في عام 2016 إلى ما يقارب 99 مليار ريال، وفقًا لبيانات رسمية.

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