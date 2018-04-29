القحطاني: برامج المسابقات الغنائية ” مضيعة للوقت “

نايف السالم(صدى):

أعرب المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، اليوم الأحد، عن استياءه وكرهه لبرامج المسابقات الغنائية وماشابهها، واصفًا إياها بأنها ” مضيعة للوقت ” ،وفائدتها صفر، لافنًا إلى أنه يتفهم أن يشاهدها البعض للتسلية وأنه يحترم خيارهم.

وأكد القحطاني أن الإعلام ” رسالة ” يجب أن يكون هادفا، قائلا : ” مثلًا مسابقات برنامج تلفزيون واقع عن مخترعين سعوديين ،وآخر عن شباب يتعلمون البرمجة ” ،مضيفًا : ” نعمل في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني على مبادرة بهذا الصدد وعسى أن يقدر لها النجاح “.

وأضاف : ” الدعوة مفتوحة لـ ” ام بي سي ” ،و ” روتانا ” ،وكافة القنوات المملوكة لرجال الأعمال السعوديين وكافة الرعاة لمشاركة الإتحاد السعودي للأمن السيبراني ،والبرمجة والدرونر ،في تنفيذ مثل هذه البرامج، ولكم منا كل الدعم في نجاحها بإذن الله “.

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