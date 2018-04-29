المقيرن: مكافأة مُجزية للاعبي الاتحاد حال تحقيق بطولة كأس الملك

نواف السالم(صدى):

وعد رئيس نادي الاتحاد الجديد، نواف المقيرن، اليوم الأحد، بمكافأة مجزية للاعبي الفريق ،حال تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي.

وأكد المقيرن أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي مع هيئة الرياضة ، سيتم خلاله الإعلان عن أخبار سارة على جميع الأصعدة والملفات لجماهير النادي.

وأشار إلى أنه لا يحب الظهور الإعلامي ،مفضلًا أن يكون حديثه يترجمه العمل في الواقع، قائلا: ” مع جماهير النادي سنعيد أمجاد الاتحاد “.

من جانبه دشن رواد موقع ” تويتر ” هاشتاق بعنوان ” معاك يا مقيرن ” ،معربين عن تأييدهم له ولتصريحاته.

وعلق أحد المغردون قائلا: ” المقيرن لم يفعل كما فعل روؤساء الأندية الأخرى، بل بكل هدوء وحكمة ،وعقلانية يغرد ويصُب تركيزه كله على نهائي كاس الملك ومابعد النهائي ستثمر كل الخيرات بإذن الله “.

إقرأ أيضًا: