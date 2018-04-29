ضاحي خلفان: تهميش قطر فن من فنون المقاطعة

طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ،اليوم الأحد، أن تهميش وتجاهل قطر يعتبر اسلوب ردع قوي جدا.

وأوضح خلفان أن ترك قطر مُعلقة بحالة قلقة هو فن من فنون المقاطعة لأي دولة تمارس دعم الارهاب.

وأضاف: ” تنظيم الحمدين أراد اقتلاع حكومات عربية فحلت به المشكلة، سبحان الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير “.

وفي سياق آخر كان باحثا أمريكيا مرموق في شؤون الإرهاب قد أكد خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن الضغط على قطر، بعد قطع المملكة العربية السعودية ،والإمارات ،ومصر ،والبحرين علاقاتها مع الدوحة منتصف العام الماضي، جعلها تسعى لبذل بعض الجهد في هذا الإطار.

كما حذرت مجلة فرنسية في تقرير لها من أساليب الدعاية القطرية الناطقة بالفرنسية في وسائل مختلفة موجهة لفئة الشباب، من أبرزها الدفاع عن حفيد مؤسس الإخوان والمغتصب المدعوم من قطر طارق رمضان، ودعم الصحافي القريب من تنظيم الإخوان آلان جريش، وغيرها من بث الأفكار التحريضية في صورة مقاطع مصورة قصيرة موجهة بطريقة غير مباشرة.

ومن وسائل الدعاية القطرية شبكة ” AJ+ ” أحد أفرع مجموعة قنوات الجزيرة المملوكة لعائلة آل حمد في قطر تبث من خلالها رسائل موجهة سواء في الدفاع عن الموقف القطري ،أو التحريض على من يعارضه في وسائل تقنية حديثة بقناع الدفاع عن حقوق الإنسان والرأي والحركات النسوية.

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