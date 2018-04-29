” العمل ” تدرس رفع رواتب العاملات الفلبينيات إلى 1700 ريال

نايف السالم(صدى):

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفع قيمة رواتب العاملات المنزليات من الفلبين إلى 1700 ريال بدلا من 1500 ريال.

وتتجه وزارة العمل إلى التوسع في فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال عقد اتفاقيات استقدام مع ثلاث دول جديدة، من بينها ” البوسنة ” و” الهرسك ” ،ودولة آسيوية أخرى، بحسب الاقتصادية.

وتستهدف الوزارة استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال 6 أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا.

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