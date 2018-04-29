” العمل ” تدرس رفع رواتب العاملات الفلبينيات إلى 1700 ريال
تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفع قيمة رواتب العاملات المنزليات من الفلبين إلى 1700 ريال بدلا من 1500 ريال.
وتتجه وزارة العمل إلى التوسع في فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال عقد اتفاقيات استقدام مع ثلاث دول جديدة، من بينها ” البوسنة ” و” الهرسك ” ،ودولة آسيوية أخرى، بحسب الاقتصادية.
وتستهدف الوزارة استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال 6 أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 16688 ] نشر منذ 7 دقائق
ما تستاهل العامله الفلبينيه هذا الراتب المرتفع والمفروض راتبها لا يتجاوز 800 ريال
ثم المفروض يتم التعامل مع اكثر من دوله لكي نظغط على حكومة الفلبين التي تطالب برفع رواتب العماله