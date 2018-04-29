بالصور.. مياه الأمطار تحتجز أكثر من 20 عمارة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تسببت مياه الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، في احتجاز نحو 20 عمارة سكنية، بحي القيم في الطائف.

وأعرب الأهالي عن معاناتهم من تلك الأزمة، مشيرين إلى عدم استجابة الأمانة لمطالبهم منذ أكثر من 7 سنوات، موضحين أنها اكتفت بإرسال عدد 2 صهريج لشفط المياه الراكدة حاليًا ،وتاركة الحال على وضعه دون أي اهتمام.

وأكدالأهالي أنهم يعانون أشد المعاناة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار لنحو المتر، وبقاء المياه في شوارع الحي، محتجزة بيوتهم، لافتين إلى أنهم يجدون صعوبة في الخروج منها.

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