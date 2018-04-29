القحطاني للراغبين في العمل: سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها

نايف السالم(صدى):

وجه سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، أمس السبت، رسالة إلى الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة، والتواجد في سوق العمل.

وقال القحطاني في رسالته: ” همسة لأبنائي: لاتعتمدوا على شهادتكم فقط، سوق العمل له متطلباته، أنتم تعيشون في عالم تحول إلى قرية صغيرة “.

وأضاف: ” أبحثوا عن الدورات التي يحتاجها السوق، سواء كانت أون لاين أو بالحضور، سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها، أحرص أن يتنافسوا على استقطابك. لن يتم ذلك مالم تتعب على تطوير نفسك “.