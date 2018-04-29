8 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من القرارات ، على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي تم عقده، الثلاثاء الماضي، في جدة.

وجاء على رأس تلك القرارات، تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعب إلى 28 لاعب بدءا من الموسم المقبل.

كما قرر الاتحاد أن يتم معاملة لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبين اثنين بحد أقصى.

كما سيتم دراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير الحكام السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها رفع أجور و مكافآت الحكام، وإعداد برامج تأهيلية لرفع كفاءتهم.

وجاءت قرارت اتحاد الكرة الـ 8 تفصيلًا كالتالي: