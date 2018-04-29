جالاكسي X الجديد يأتي بثلاثة شاشات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن إصدار المرتقب من هواتف سامسونج الذكية، المقرَّر طرحه في الأسواق العام القادم.

وقالت المصادر إن الهاتف سامسونج جالاكسي X يحتوي على ثلاث شاشات أوليد OLED، وهو هاتف قابل للطي.

وأوضحت أن جالاكسي X يحتوي على شاشة الهاتف المعتادة عند طيِّه لاستخدامه كهاتف عادي وعند فتحه تعمل الشاشتان الداخليتان كشاشة واحدة يقترب حجمها من حجم الجهاز اللوحي الصغير آيباد ميني.

وتابعت أنّ الهاتف الذكي سيحتوي على شاشتين أوليد مقياس كل واحدة 3.5 بوصة من الأمام وعند فتح الجهاز القابل للطي يتحول إلى جهاز لوحي بشاشة 7 بوصة.