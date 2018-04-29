  • السبت 28

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. افتتاح السينما بالمملكة لا يقلل من تردد المواطنين عليها في الدول المجاورة

افتتاح السينما بالمملكة لا يقلل من تردد المواطنين عليها في الدول المجاورة

افتتاح السينما بالمملكة لا يقلل من تردد المواطنين عليها في الدول المجاورة
نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع رأي أجرته ” صدى ” ، إن افتتاح دور السينما في المملكة لن يقلل من تردد المواطنين على دور السينما في الدول المجاورة .

وجاء ذلك بعدما وجهت الصحيفة سؤالًا للمتابعين حول هل افتتاح السينما السعودية سيخفف من تردد المواطنين على دور السينما في الدول المجاورة ، لتأتي نسبة لا في المركز الأول بحوالي 52% ، فيما تأني غير مهتم في المرتبة الثانية بنسبة 22% تقريبًا ، وتحتل إجابة نعم المركز الثالث بنسبة 19%، وربما تتذيل الاختيارات بنسبة 7% .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *