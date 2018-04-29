افتتاح السينما بالمملكة لا يقلل من تردد المواطنين عليها في الدول المجاورة

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع رأي أجرته ” صدى ” ، إن افتتاح دور السينما في المملكة لن يقلل من تردد المواطنين على دور السينما في الدول المجاورة .

وجاء ذلك بعدما وجهت الصحيفة سؤالًا للمتابعين حول هل افتتاح السينما السعودية سيخفف من تردد المواطنين على دور السينما في الدول المجاورة ، لتأتي نسبة لا في المركز الأول بحوالي 52% ، فيما تأني غير مهتم في المرتبة الثانية بنسبة 22% تقريبًا ، وتحتل إجابة نعم المركز الثالث بنسبة 19%، وربما تتذيل الاختيارات بنسبة 7% .