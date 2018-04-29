صورة حديثة لـ ” نايف العنزي ” تُظهر حربه مع السرطان

نواف السالم(صدى):

ظهر المدرب الوطني والمحلل الرياضي نايف العنزي في الصورة نشرها زملاؤه، وعلى وجهه أثر مرض السرطان، إلا أنه بدا مبتسمًا رغم ذلك.

وأنتشرت الصورة بين جميع الرياضيين وغيرهم، حيث سارعوا بالدعاء وإبداء التعاطف مع العنزي، مطالبين بتوفير ما يحتاجه.