صورة حديثة لـ ” نايف العنزي ” تُظهر حربه مع السرطان
ظهر المدرب الوطني والمحلل الرياضي نايف العنزي في الصورة نشرها زملاؤه، وعلى وجهه أثر مرض السرطان، إلا أنه بدا مبتسمًا رغم ذلك.
وأنتشرت الصورة بين جميع الرياضيين وغيرهم، حيث سارعوا بالدعاء وإبداء التعاطف مع العنزي، مطالبين بتوفير ما يحتاجه.
ابو عمر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة
نسأل الله العظيم القدير رب العرش العظيم ان تلبسه لباس الصحه والعافيه وان تشفيه شفاء عاجلا بحولك وقوتك وان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين
امين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 25 دقيقة
اسأل الله العلي القدير أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه وجميع مرضى المؤمنين
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يشفيه ويرفع عنه