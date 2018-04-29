بالفيديو.. كويتي يوثق تهوره في قيادة المركبة وطفله يصرخ
أظهر مقطع فيديو ، وثقه قائد مركبة مستهتر ، لحظات تهوره أثناء قيادة السيارة في الوقت الذي يهطل فيه المطر بغزارة شديدة ويحد الرؤية في الكويت .
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة صاحب المقطع ، حيث ظهر وهو يقود السيارة بتهور رغم جلوس طفل على المقعد الأمامي بجانبه وهو يصرخ خوفًا ورعبًا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29052 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذا بدال ماتكون قدوة لطفلك
تف على هالأشكال
يحيوان😠
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه منتهي ذا