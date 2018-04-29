بالفيديو.. كويتي يوثق تهوره في قيادة المركبة وطفله يصرخ

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، وثقه قائد مركبة مستهتر ، لحظات تهوره أثناء قيادة السيارة في الوقت الذي يهطل فيه المطر بغزارة شديدة ويحد الرؤية في الكويت .

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة صاحب المقطع ، حيث ظهر وهو يقود السيارة بتهور رغم جلوس طفل على المقعد الأمامي بجانبه وهو يصرخ خوفًا ورعبًا .