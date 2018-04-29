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بالفيديو.. كويتي يوثق تهوره في قيادة المركبة وطفله يصرخ

بالفيديو.. كويتي يوثق تهوره في قيادة المركبة وطفله يصرخ
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، وثقه قائد مركبة مستهتر ، لحظات تهوره أثناء قيادة السيارة في الوقت الذي يهطل فيه المطر بغزارة شديدة ويحد الرؤية في الكويت .

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة صاحب المقطع ، حيث ظهر وهو يقود السيارة بتهور رغم جلوس طفل على المقعد الأمامي بجانبه وهو يصرخ خوفًا ورعبًا .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 12 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه منتهي ذا

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