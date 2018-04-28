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  3. كابتن ريما مع الكابتن ياسر القحطاني

كابتن ريما مع الكابتن ياسر القحطاني




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 1 ساعة

بدت الخنبقه يا ياسر انتبه لنفسك خلك ثقيل كثر الفلاشات ماهي طيبه

[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 18 دقيقة

ياسر انتبه لنفسك لا يصير وضعك مثل وضع سعيد العويران ومن هم مثل وضعه
اعتزلوا وراحوا يعملوا امور مبزره على اواخر اعمارهم

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