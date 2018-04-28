كابتن ريما مع الكابتن ياسر القحطاني

السبت 28
أبريل
بدت الخنبقه يا ياسر انتبه لنفسك خلك ثقيل كثر الفلاشات ماهي طيبه
ياسر انتبه لنفسك لا يصير وضعك مثل وضع سعيد العويران ومن هم مثل وضعه
اعتزلوا وراحوا يعملوا امور مبزره على اواخر اعمارهم
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صداوي[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 1 ساعة
بدت الخنبقه يا ياسر انتبه لنفسك خلك ثقيل كثر الفلاشات ماهي طيبه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياسر انتبه لنفسك لا يصير وضعك مثل وضع سعيد العويران ومن هم مثل وضعه
اعتزلوا وراحوا يعملوا امور مبزره على اواخر اعمارهم