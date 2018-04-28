الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر طلاب المملكة المبتعثين

علي القحطاني (صدى):

وجهت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة ، تحذيرًا للطلاب المتبعثين ، من اتصالات لأشخاص يدعون أنهم تابعين لجهات حكومية .

وأشارت الملحقية إلى ذلك عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة : ” عدد من الطلاب تلقّوا اتصالات مجهولة المصدر، تدّعي صلتها بجهات حكومية وغير حكومية، وتطلب بعض المعلومات الشخصية كرصيد الحساب البنكي، عنوان السكن… وغيرها ثم تطالب بدفع مبلغ مالي أو التعرض للعقوبة.

وطالبت الأهالي والطلاب بعدم التجاوب مع هذا النوع من الاتصالات المشبوهة ، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر .