طفل يهرب بسيارة والده إلى جدة
تواصل الجهات الأمنية البحث عن طفل في الـ13 من عمره عبدالله البركاتي الذي أخذ سيارته واختفى بها ذاهبا إلى جدة منذ يوم الخميس الماضي.
وقال والد الطفل إن ابنه كان برفقته في أحد المواقع بقرية الوسقة جنوب الليث، حيث استقل سيارته من نوع هايلكس غمارتين، معتقدا أنه سيذهب بها إلى المنزل، إلا أن تأخره أثار شكه.
وأوضح أن الطفل أنزل أكياس الشعير التي كانت في السيارة في عزبة العائلة، ثم غادر، ليبلغ الأب الشرطة بعد أن وصلت له معلومة من أحد الأقرباء بجدة بأنه شاهد ابنه بالسيارة في أحد الأحياء.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 1 ساعة
ول
ذى وهو بزر باقي فقع بالموتر جدة اجل لا صار شاب وين بيطمر البحرين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27491 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله شارد عن الشعير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29052 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا إن دل على شي
فإنما يدل على ضعف التربية
بعدين وين أمن الطرق والتفاتيش
عن طفل١٣سنة يسوق سيارة
خط سفر من الوسقه الى جده
قدامك
نقطة امن طرق قبل الليث ونقطة تفتيش الليث والشعيبة
كيف تجاوزهم🤔
المر[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 28 دقيقة
الشباب الصغار يحبو سياقه السياره تحصله ماشبع من الفرفره