طفل يهرب بسيارة والده إلى جدة

نايف السالم(صدى):

تواصل الجهات الأمنية البحث عن طفل في الـ13 من عمره عبدالله البركاتي الذي أخذ سيارته واختفى بها ذاهبا إلى جدة منذ يوم الخميس الماضي.

وقال والد الطفل إن ابنه كان برفقته في أحد المواقع بقرية الوسقة جنوب الليث، حيث استقل سيارته من نوع هايلكس غمارتين، معتقدا أنه سيذهب بها إلى المنزل، إلا أن تأخره أثار شكه.

وأوضح أن الطفل أنزل أكياس الشعير التي كانت في السيارة في عزبة العائلة، ثم غادر، ليبلغ الأب الشرطة بعد أن وصلت له معلومة من أحد الأقرباء بجدة بأنه شاهد ابنه بالسيارة في أحد الأحياء.