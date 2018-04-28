بالفيديو.. أغنية مهداة إلى خادم الحرمين بمناسبة مشروع القدية

نايف السالم(صدى):

قدم الفنان عايض أغنية خاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة وضع حجر أساس مشروع القدية، حيث أنها من كلمات بدر بن عبدالمحسن.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، منذ قليل حجر أساس مشروع القدية.

ويذكر أن مشروع القدية يتمتع بموقع إستراتيجي بالقرب من الرياض في المنطقة الوسطى، حيث يساهم في توفير فرص عمل مختلفة لأبناء وبنات الوطن، وأخيرًا يحقق نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم السياحة الداخلية.