بالصور.. ضبط مطبخ عشوائي داخل سكن عمالة بالحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الحدود الشمالية مساء هذا اليوم السبت ، سكن عمال مخالف حيث جرى تحويله إلى مطبخ عشوائي لإعداد وتحضير المأكولات وتسويقها.

وقال المتحدث الرسمي بامانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي إن مراقبي الأمانة يقومون بجهود كبيرة في متابعة مثل هذه المخالفات والقضاء عليها، وضمن خطة الأمانة لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية، وتجهيزها لخدمة المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وبين العنزي، أنه تم تشكل فريق يضم مجموعة من المراقبين الصحيين يرافقه مدير مختبر صحة البيئة بأمانة المنطقة الأستاذ سعد بن حسن العنزي، وتمت مداهمة الموقع، وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المُعَدة للبيع والتوزيع، وكمية من الأواني والأدوات المستخدمة وغير الصالحة، كما أنه تم ضبط عدد من العمال المتواجدين في الموقع واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وتم إغلاق الموقع، وإتلاف المواد غير الصالحة.

وأشار العنزي ، وبمداهمتهم للموقع وُجد أنه عبارة عن سكن عمالة يُدار من قِبَل مجموعة من العمالة ، وبه مطبخ في وضع صحي سيئ جداً وبطريقة عشوائية وغير صحية، والموقع غير مؤهل وغير مصرّح له بذلك، مع تدنٍّ عامّ في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد.