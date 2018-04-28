بالصور.. الأخضر يواصل تدريباته ضمن معسكر ماربيا

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية ، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا .

وخصص المدير الفني للأخضر ، خوان بيتزي ، الفترة المسائية، والتي أجريت على ملعب الجولف بمركز ماربيا الرياضي ، للتمارين اللياقية المكثفة ، والتي بدأت بالجري على مرتفعات مختلفة ، ثم تمارين تقوية ، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة .

ويستعد المنتخب ليجري عصر يوم غد الأحد ، حصة تدريبية مسائية في تمام الخامسة والنصف بتوقيت إسبانيا ، على ملعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي .