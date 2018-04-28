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بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يضع حجر أساس مشروع القدية

بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يضع حجر أساس مشروع القدية
نايف السالم(صدى):

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، منذ قليل حجر أساس مشروع القدية.

ويذكر أن مشروع القدية يتمتع بموقع إستراتيجي بالقرب من الرياض في المنطقة الوسطى، حيث يساهم في توفير فرص عمل مختلفة لأبناء وبنات الوطن، وأخيرًا يحقق نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم السياحة الداخلية.


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