بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يضع حجر أساس مشروع القدية
وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، منذ قليل حجر أساس مشروع القدية.
ويذكر أن مشروع القدية يتمتع بموقع إستراتيجي بالقرب من الرياض في المنطقة الوسطى، حيث يساهم في توفير فرص عمل مختلفة لأبناء وبنات الوطن، وأخيرًا يحقق نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم السياحة الداخلية.
فيديو | خادم الحرمين الشريفين يضع حجر أساس مشروع القدية. #الإخبارية #الملك_يضع_حجر_أساس_القدية#QiddiyaGroundBreaking pic.twitter.com/LfF4j3z8qO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٨ أبريل ٢٠١٨
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