الإطاحة بشخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون بمحايل عسير

أبها(صدى):

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بعسير ، من الإطاحة بشخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز المليون ونصف ريال بمنطقة محايل .

ويأتي ذلك ، في ظل جهود الإدارة لحماية طلاب المدارس قبل الاختبارات النهائية ، من مروجي هذه المواد ، والمستغلين لهذه الفترة للإيقاع بالطلاب ونشر السموم فيما بينهم .