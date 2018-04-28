الإطاحة بشخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون بمحايل عسير
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بعسير ، من الإطاحة بشخصين بحوزتهما 76 ألف حبة كبتاجون محظورة ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز المليون ونصف ريال بمنطقة محايل .
ويأتي ذلك ، في ظل جهود الإدارة لحماية طلاب المدارس قبل الاختبارات النهائية ، من مروجي هذه المواد ، والمستغلين لهذه الفترة للإيقاع بالطلاب ونشر السموم فيما بينهم .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 3 دقائق
أكد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أن تهريب المخدرات للمملكة ليس تجاريًا إنما هو لتدمير شبابنا وضياعه خلف المخدرات.
وقال مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني: “إن بلادنا مستهدفة، وأعداء المملكة لا يدخرون جهدًا في جر أبنائنا إلى مستنقع الشرور المتمثل في وباء المخدرات، ومن أجل ذلك تتصدى الدولة بكل صلابة من أجل القضاء على تلك الآفة الخطيرة، وترتكز المواجهة في هذا الصدد على محورين الأول “أمني”، حيث تخوض الدولة حربًا ضروسًا ضد مافيا التهريب وعصابات الترويج في الداخل، والمحور الثاني “وقائي” يتجسد في سعي الدولة لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال التثقيف ورفع مستوى الوعي، ويتمثل ذلك في برامج المشروع الوطني نبراس الذي أُعد لهذا الغرض والذي جاء بمبادرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك”.