فهد الخضيري يوجّه رسالة هامة للطلاب في موسم الامتحانات
طالب الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الطلبة والطالبات بعدم الانجرار وراء دعاوى المروجين بأن المخدرات تساعد على المذاكرة بشكل أفضل.
وقال الخضيري -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عزيزي الطالب وأي شاب لا يغرّك دعاوى المروجين بأن المخدرات ومنها الكبتاجون سبيل للمذاكرة والسهر والوناسة.
وأضاف الأخصائي : صدقني كل الذين انخدعوا ضاعت دروسهم ومستقبلهم، لم أجد ناجحًا متعاطيًا! لا تجرّب ولا مرّة! لأن المرة الأولى قد تكون الكارثة التي تدخل المتعاطي بالإدمان والفشل وضياع المستقبل.
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