فهد الخضيري يوجّه رسالة هامة للطلاب في موسم الامتحانات

علي القحطاني (صدى):

طالب الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الطلبة والطالبات بعدم الانجرار وراء دعاوى المروجين بأن المخدرات تساعد على المذاكرة بشكل أفضل.

وقال الخضيري -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عزيزي الطالب وأي شاب لا يغرّك دعاوى المروجين بأن المخدرات ومنها الكبتاجون سبيل للمذاكرة والسهر والوناسة.

وأضاف الأخصائي : صدقني كل الذين انخدعوا ضاعت دروسهم ومستقبلهم، لم أجد ناجحًا متعاطيًا! لا تجرّب ولا مرّة! لأن المرة الأولى قد تكون الكارثة التي تدخل المتعاطي بالإدمان والفشل وضياع المستقبل.