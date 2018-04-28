زفاف الرحيلي يتحول لاحتفالية وحداوية بالصعود إلى دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تحولت أهازيج فرح راكان وتركي، ابني الوحداوي المعروف خالد سليم الرحيلي إلى التغني بصعود الوحدة ، إلى دوري المحترفين، حيث كان كأس دوري الأمير محمد بن سلمان حاضرًا، وحمله الوحداويون في زفّة فرح غير عادية.

وشهد حفل الزفاف حضورًا كبيرًا من الوسط الوحداوي، وكان من أبرز الحضور الدكتور محمود كسناوي عضو شرف النادي، والرياضي المخضرم حامد إدريس، وكبير المشجعين الرياضيين عاطي الموركي، وعدد من نجوم الوحدة القدامى محمد علي وزقر وجعفر فدعق وعصمت بابكر مدير الكرة حاليًا وغيرهم من النجوم السابقين والحاليين.