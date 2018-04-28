5 عقوبات من وزارة التجارة لمرتكبي الغش في محطات الوقود

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار ، عبدالرحمن الحسين ، إن الغش المتبع في محطات الوقود ، يتسبب في تكليف أصحاب السيارات ثمنًا باهظًا ، مشددًا على أن مخالفات المحطات تقوم الفرق التابعة للوزارة ضمن حملاتها الميدانية ، برصدها وضبطها على الفور .

وأشار ” الحسين ” خلال حديثه لبرنامج ” الراصد ” إلى أن الوزارة تضبط كل المحاضر وتقوم بالتحقق بعد ذلك من توافر الركن المادي والمعنوي لعملية الغش .

وأوضح خطوات المرحلة الأولى ، والتي تتمثل في سماع الأقوال بالوزارة ورفع المحاضر ، ثم تحال إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء ، لافتًا إلى أن العقوبة تصل للسجن لمدة 3 سنوات ، وغرامة تبلغ حوالي مليون ريالًا ، فضلًا عن التشهير بهم في الوسائل الإعلامية على نفقتهم ، وإيقاف نشاطهم التجاري ، وتسفير العمالة المخالفة بعد انقضاء مدة المحكومية الخاصة بهم .