” الكلباني ” يُلمح إلى حكم المصارعة في الإسلام

علي القحطاني(صدى):

حاول الداعية الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت،أن يلمح إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الأساسي للقوانين المطبقة في المملكة.

وقال الشيخ الكلباني إمام سابق للمسجد الحرام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ.

ويذكر أن المعركة الملكية الأعظم” أقيمت بالمملكة ضمن اتفاقية وقّعتها الهيئة العامة للرياضة، في فبراير الماضي مع فينس مكمان رئيس رابطة مصارعة المحترفين والمسؤول عن الترويج لها؛ لاستضافة العرض لمدة 10 أعوام.