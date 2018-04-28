” الكلباني ” يُلمح إلى حكم المصارعة في الإسلام
حاول الداعية الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت،أن يلمح إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الأساسي للقوانين المطبقة في المملكة.
وقال الشيخ الكلباني إمام سابق للمسجد الحرام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ.
ويذكر أن المعركة الملكية الأعظم” أقيمت بالمملكة ضمن اتفاقية وقّعتها الهيئة العامة للرياضة، في فبراير الماضي مع فينس مكمان رئيس رابطة مصارعة المحترفين والمسؤول عن الترويج لها؛ لاستضافة العرض لمدة 10 أعوام.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصارعة هذه الأيام حراااااام ، يكفي منها كشف العورات ..!!!
الله يعطينا خير هذا الزمان .. حسبنا الله ونعم الوكيل .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 45 دقيقة
يالكلباني هل يعقل رجل يحضر زوجته وتشاهد رجال شبه عراه مايسترهم غير الشورت وتشبهم بوقت الرسول شي يحير العقل كيف تشبه الثرا بالثريا
الحربي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 32 دقيقة
إيش حكم كشف العورة يا رجل اتقي الله عزوجل