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كيم كاردشيان تتحدث لأول مرة عن الفيديو الفاضح لحبيب شقيقتها كلوي

كيم كاردشيان تتحدث لأول مرة عن الفيديو الفاضح لحبيب شقيقتها كلوي
اميرة خالد(صدى):

علقت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ لأول مرة ، خلال لقاء تليفزيوني ، على تعرض شقيقتها ​كلوي كارداشيان​ للخيانة من حبيبها ​تريستان طومسون​.

وقالت كيم خلال الحلقة ، أن كلوي تفعل ما في وسعها لتتخطى تلك الأزمة والتركيز مع ابنتها ترو، لافتة إلى أن الموقف صعب للغاية وتوقيت فضح الخيانة كان حرجا لأنه كان قبل أيام من الولادة .

وأضافت ، أنها متحفظة في كلامها لأنها تعلم أنه عندما تكبر ترو فيما بعد سوف تسمع وتقرأ عما قالته عن والدها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 1 ساعة

ولا يهمك ياكيمو
العيب من اهل العيب . . ماهو عيب

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