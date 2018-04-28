كيم كاردشيان تتحدث لأول مرة عن الفيديو الفاضح لحبيب شقيقتها كلوي
علقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لأول مرة ، خلال لقاء تليفزيوني ، على تعرض شقيقتها كلوي كارداشيان للخيانة من حبيبها تريستان طومسون.
وقالت كيم خلال الحلقة ، أن كلوي تفعل ما في وسعها لتتخطى تلك الأزمة والتركيز مع ابنتها ترو، لافتة إلى أن الموقف صعب للغاية وتوقيت فضح الخيانة كان حرجا لأنه كان قبل أيام من الولادة .
وأضافت ، أنها متحفظة في كلامها لأنها تعلم أنه عندما تكبر ترو فيما بعد سوف تسمع وتقرأ عما قالته عن والدها.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا يهمك ياكيمو
العيب من اهل العيب . . ماهو عيب