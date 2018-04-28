هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد

حمود العنزي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، سماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة ، يوم غد الأحد ، بالإضافة إلى توقعاتها بتكون سحب رعدية قد تهطل مكها أمطارًا مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق جازان ومرتفعات جازان أيضًا ، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف .

وأوضحت أن هناك توقعات بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تؤثر على الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ، ليمتد تأثيرها إلى القصيم والرياض ، مصحوبة برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية .