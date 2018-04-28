  • السبت 28

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد
حمود العنزي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، سماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة ، يوم غد الأحد ، بالإضافة إلى توقعاتها بتكون سحب رعدية قد تهطل مكها أمطارًا مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق جازان ومرتفعات جازان أيضًا ، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف .

وأوضحت أن هناك توقعات بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تؤثر على الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ، ليمتد تأثيرها إلى القصيم والرياض ، مصحوبة برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *