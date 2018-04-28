بالفيديو.. بشرى تبرر ظهورها مع ممثل أفلام إباحية
خرجت الفنانة المصرية بشرى عن صمتها ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنا وأنا ” وردت على الانتاقدات التي طالتها عقب ظهورها في صوةر مع ممثل أفلام إباحية ” شريف طلباني ” .
وقالت بشرى خلال الحلقة ، ” شريف ده ممثل… ولم أكن أعلم أنه ممثل أفلام بورنو، وتصورت معاه على أنه معجب… وحتى لو كنت أعرف أنه ممثل بورنو كنت سأتصور معه لأنني كنت في إطار مهرجان سينمائي أمام الناس كلها، ومحتشمين في ملابسنا وليس عيب أن أتصور معه ” .
وكان طلياني نشر صورة مع بشرى أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات الدولية، معلقاً: ” مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي… بصراحة أتمنى اتجوزها ” .
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
روح رياضية يعني حسبي اللهم نعم الوكيل
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 1 ساعة
اسمو شريف 😰😨 يخرب بيتووووو🙈😂 استغفر الله
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
على فكرة كنت أحبك يابشووورة وصدمتيني😭😭😭
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 1 ساعة
طــــــــيب يا شُـبرى مَـدري بشرى حِـــنا إيش عــــــــلانا مِنك ومِنـــــــــوه .
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حتى لو صـــــورتـي مَعـــــــــــوه أفلام بورنو . ألخَــــــــــــــــلا بَــــس .😡😡.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن جاء ع بالها فيلم
كتكوت ابو الليل