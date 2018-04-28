بالفيديو.. بشرى تبرر ظهورها مع ممثل أفلام إباحية

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المصرية بشرى عن صمتها ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنا وأنا ” وردت على الانتاقدات التي طالتها عقب ظهورها في صوةر مع ممثل أفلام إباحية ” شريف طلباني ” .

وقالت بشرى خلال الحلقة ، ” شريف ده ممثل… ولم أكن أعلم أنه ممثل أفلام بورنو، وتصورت معاه على أنه معجب… وحتى لو كنت أعرف أنه ممثل بورنو كنت سأتصور معه لأنني كنت في إطار مهرجان سينمائي أمام الناس كلها، ومحتشمين في ملابسنا وليس عيب أن أتصور معه ” .

وكان طلياني نشر صورة مع بشرى أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات الدولية، معلقاً: ” مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي… بصراحة أتمنى اتجوزها ” .